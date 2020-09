Imprenditoria pordenonese in lutto, è morta Ivana Cimolai

PORDENONE - È morta ieri pomeriggio, venerdì 18 settembre, in ospedale, dove era ricoverata per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute. Ivana Cimolai, 63 anni, figlia degli imprenditori Armando e Albina, fondatori dell’impero industriale, combatteva da lungo tempo contro una malattia degenerativa alla quale non ha mai permesso di impedirle di vivere pienamente. Laureata in economia, si occupava del settore agricolo e immobilare della famiglia. Lascia i genitori, il figlio Francesco e i fratelli Luigi e Roberto. © RIPRODUZIONE RISERVATA