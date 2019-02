Non risponde al commercialista: imprenditore trovato morto in casa

di Mirella Piccin

PASIANO - L'imprenditore e procacciatore d'affari Francesco Alberto Piccinin, 57 anni, di Visinale di Pasiano, è stato trovato morto nella sua abitazione mercoledì verso le 13 dalla moglie Sara, quando è rientrata a casa per il pranzo. La donna ha subito capito che la situazione era grave ed ha chiamato i soccorsi. Una volta sul posto i medici hanno cercato di rianimare l'uomo, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi previsti dalla legge....