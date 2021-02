Imprenditore ed ex politico in carcere per violenze e minacce di morte

SAN QUIRINO - L’imprenditore Alessandro Zanusso, 39 anni, ex consigliere comunale leghista e poi Fli, nonchè ex consigliere provinciale ed ex candidato sindaco a San Quirino, da lunedì è in carcere a Pordenone. L’ordine di esecuzione è stato eseguito dai carabinieri del Nucleo investigativo su richiesta del procuratore Raffaele Tito. È infatti diventata definitiva la pena di 4 anni e 6 mesi inflitta a Zanusso dal Tribunale di Pordenone nell’ambito di un processo per tentata estorsione e lesioni personali gravi ai danni dell’ex socio, picchiato e minacciato di morte per indurlo a versare i soldi necessari a ripianare i debiti.

LA VICENDA

La vicenda, che si sviluppava attorno al distributore Agip di via Monte Grappa, risale al 2016 e per Zanusso aveva comportato anche una misura cautelare dell’obbligo di dimora a San Foca. Venne allo scoperto il 10 ottobre 2016, quando il socio (al 40% della società Agip e della società agricola Stal del Vecio a Claut) fu ricoverato in prognosi riservata all’ospedale. «Sono inciampato nel tappeto dell’ufficio», riferì al personale del 118 per giustificare la rottura del timpano, le lesioni agli arti e un importante trauma cranico-cervicale. Anche Zanusso confermò la caduta accidentale, ma i carabinieri di Aviano, chiamati a far chiarezza sull’episodio, non si convinsero. Indagando scoprirono che il socio era stato aggredito da parte di Zanusso. Che da aprile 2016 era sotto minaccia ed era stato costretto a versare 41.112 euro per far fronte ai debiti del distributore di benzina amministrato in forma esclusiva da Zanusso. La vittima, temendo ritorsioni in famiglia, non denunciò l’amico e continuava a giustificare le lesioni con cadute accidentali.

IL RISARCIMENTO

I carabinieri, coordinati dal pm Maria Grazia Zaina, fecero emergere la verità. Zanusso era stato anche condannato a versare una provvisionale di 10mila euro alla vittima. La sentenza è stata confermata sia in Appello che in Cassazione.

