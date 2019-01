CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SAN VITO - E' stato elitrasportato all'ospedale Cattinara di Trieste il fondatore della Matermacc, Antonio Francesco Fiorido. Ieri mattina l'81enne imprenditore sanvitese si era recato in via Tolmezzo, nel cuore della zona industriale Ponterosso, per visionare un'azienda che vorrebbe rilevare. L'anziano, tuttavia, non deve essersi accorto della presenza a terra di una lastra di ghiaccio e, dopo essere scivolato, ha sbattuto violentemente la testa a terra. Si è subito temuto il peggio. L'anziano,...