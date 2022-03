Caro energia. Il Fvg chiude la stagione sciistica con una settimana di anticipo. Fa eccezione Sella Nevea

Il Friuli Venezia Giulia ha deciso di chiudere la stagione invernale con una settimana d'anticipo per «dare un segnale di ottimizzazione delle risorse, sia sul fronte delle materie prime (energia elettrica e carburante) sia sul lato del personale». Lo rende noto PromoTurismoFvg. La stagione invernale si fermerà il 27 marzo e non il 3 aprile come da calendario. In alcuni poli si potrà sciare fino al 3 aprile solo sui tracciati che rimarranno aperti, mentre a Sella Nevea gli impianti rimarranno in funzione fino al 18 aprile.