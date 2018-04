Bando della Prefettura: 830mila euro per assistere 70 migranti

di Lara Zani

PORDENONE Torna in gioco, a un anno dall’affidamento alla coop Senis hospes, la gestione della ex caserma “Monti”. La Prefettura ha pubblicato il nuovo bando, del valore di 830mila euro, per il periodo compreso fra il 1. giugno 2018 e il 31 maggio 2019, con eventuale possibilità di proroga per un anno: accoglienza per 70 persone, qual è la capienza attuale della ex caserma, con un aumento da 32 a 32,50 euro dell’importo calcolato quotidianamente per ciascuno degli ospiti, che porta dunque il valore dell’appalto a 830.375 euro. Previsto anche un possibile ampliamento del 50 per cento del numero degli ospiti, che aumenterebbe la somma fino a un massimo di altri 415.187.



Il bando prevede per gli ospiti mediazione linguistica, assistenza sociale e psicologica, orientamento al territorio, corsi di lingua italiana, organizzazione del tempo libero, assistenza ai minori, cura di capelli e barba, lavanderia, servizio di trasporto e connessione wi-fi. Richiesta la massima attenzione nei menu che seguano i principi alimentari degli ospiti e le loro esigenze di salute.

