PORDENONE - Il ritardo nella gara per l'appalto del servizio di illuminazione pubblica? Colpa del Covid e della burocrazia. Replica così l'assessore Cristina Amirante alle critiche dei consiglieri del Pd Nicola Conficoni e Fausto Tomasello sui tempi lunghi per l'assegnazione del servizio. E contrattacca: pochissimi i punti luce sostituiti durante l'amministrazione Pedrotti. «Il consigliere Conficoni, ormai in permanente campagna elettorale, cercando di puntare il dito contro la Giunta Ciriani ha preso l'ennesima cantonata sostiene l'assessore - Oltre a dimenticare che a causa della pandemia tutte le gare e gli appalti - compreso quello dell'ospedale di Pordenone o del carcere di San Vito - hanno subito ritardi e battute di arresto, si è anche dimenticato che nei sui 5 anni da assessore all'Ambiente con il sindaco Claudio Pedrotti il contratto sull'illuminazione pubblica stipulato nel 2012 ha portato alla sostituzione di ben pochi punti della luce pubblica, fatta eccezione per il restyling di viale Grigoletti operato nel 2014 in occasione dell'Adunata degli Alpini».



RITARDI GIUSTIFICATI

«Il bando da otto milioni di euro per l'efficientamento dell'impianto della pubblica illuminazione e la creazione della smart city ancora in corso, ha subito dei ritardi spiega Amirante - per il Covid e l'impossibilità delle ditte, durante le zone rosse, di poter fare i sopralluoghi obbligatori; in secondo luogo per il cambio della commissione dovuto al pensionamento del dirigente del Settore. Per questa seconda causa, per la burocrazia dello Stato, sono stati necessari tre mesi per la sua sostituzione, di qui il posticipo della gara».



I DETTAGLI

Il valore stimato della concessione è di 32 milioni e 799mila euro, Iva esclusa, per i 25 anni di durata. Pari a 1,5 milioni l'anno ma con i costi previsti prima dei recenti aumenti. L'ammontare complessivo degli investimenti proposti ammonta appunto a 8 milioni e 658mila euro. L'assessore elenca poi gli interventi realizzati in materia di efficientamento energetico: «Dal 2016, con la giunta Ciriani, si è provveduto a una poderosa azione a favore della sicurezza stradale, potenziando l'illuminazione degli attraversamenti pedonali, e del risparmio energetico, con risorse di bilancio o fondi regionali, nazionali ed europei. Sono stati fatti interventi d'implementazione degli impianti con tecnologia a led, anche dove era intervenuta la precedente amministrazione, come nel caso del parco Querini, dove la ciclabile lungo via Pola è stata realizzata senza illuminazione o come nel tratto urbano di via Nuova di Corva e di via Montereale, dove le ciclabili erano al buio».



IL PERCORSO

Amirante elenca dunque tutti gli interventi effettuati dall'inizio del mandato. Nel 2017, alcuni tratti di via Pola, via Bellasio e viale Libertà, da piazza Risorgimento all'intersezione della statale 13. E poi ancora, per citarne alcuni, nel 2018, su via Cappuccini nel tratto che va dalla chiesa al sottopasso della ferrovia, via Monte Pasubio e via Montereale, da largo San Giovanni a via del Traverso; nel 2019, la rotatoria fra viale della Libertà e via Vallona e il secondo lotto della pista ciclopedonale Gallimbeni, da via Fiamme gialle a viale Grigoletti; nel 2020, il primo tratto di via Canaletto, dalla rotatoria di Borgomeduna a via Mantegna, e il primo tratto di via Martiri concordiesi; nel 2021, la rotatoria fra viale della Libertà e la statale 13 e via San Valentino e via Piave, fino al confine con Cordenons. Il 2022. Per quanto riguarda il 2022, sono in corso i lavori relativi all'illuminazione in via Oberdan e in fase di progettazione quelli per via Montereale, nel tratto compreso fra la rotatoria con via del Traverso e la statale 13. Sono poi state ordinate cinque luci a led per la manutenzione dell'illuminazione dell'area a nord del parco di San Valentino ed è in corso lo studio illuminotecnico per l'area di sgambatura cani nel parco dei Laghetti di Rorai.