Treno carico di studenti investe una persona al passaggio a livello: linea chiusa

di Marco Corazza

SAN VITO - Un uomo è stata investito e travolto dal treno a San Vito al Tagliamento (Pn): chiusa la linea. La vittima si sarebbe lanciata sotto il convoglio in transito.Dalle 13.20 il traffico ferroviario è sospeso fra San Vito al Tagliamento e Casarsa per l’investimento di una persona all’altezza di un passaggio a livello di Corbolone. La tratta, a binario unico, non permette il transito dei convogli con la linea di fatto interdetta. Sul posto sono arrivati i sanitari e i Vigili del fuoco.Non è chiaro cosa sia accaduto, ma il macchinista non è riuscito a fermare in tempo il treno che era partito da Portogruaro carico di studenti.