Francis Ford Coppola ammira le radio fonografo di Brionvega

Non era la prima volta che il regista Usa Francis Ford Coppola, una delle icone della cinematografia mondiale, visitava la sede della Sim2 Multimedia. Tra il "principe dei registi" e l'azienda pordenonese guidata da Maurizio Cini c'è infatti una lunga amicizia. E così ieri mattina Coppola - in Italia, tra Bologna e Venezia, in questi giorni per alcuni impegni nell'ambito di presentazioni cinematografiche legate anche a una nuova versione del mitico Apocalypse Now - ha trovato il tempo di fare visita...