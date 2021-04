Covid non ferma gli studenti: in 150 per la lezione con il patron dell'Etica del gusto

PORDENONE - La pandemia non ferma le scuole alberghiere del Friuli Venezia Giulia, unite in una maxi lezione con il patron dell' "Etica del Gusto". Domani saranno 150 gli studenti delle scuole superiori, istituti tecnici e professionali dell’ambito alberghiero e gastronomico della regione, che si collegheranno per assistere alla prima iniziativa di “scuole aperte” online di Etica Academy, il centro di formazione avanzata dell’Etica del Gusto. Le scuole che con i loro studenti delle classi quarte e quinte parteciperanno all’iniziativa, sono l’I.I.S. “J. Linussio” - Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera di Codroipo, l’ I.I.S. “F. Flora” Servizi per l’Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera di Pordenone, l’ISIS Pertini - Indirizzo Servizi per l'Enogastronomia di Monfalcone/Grado, l’ I.S.I.S.. “Paschini - Linussio” Indirizzo Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera di Tolmezzo e l’I.S.I.S. “B. Stringher” Settore Alberghiero e Tecnico del Turismo di Udine.

Filippo Spinelli Barile, segretario dell’Associazione Etica del Gusto, nata nel 2009 per supportare gli artigiani panettieri, pasticceri e gelatieri della regione nella loro crescita professionale, accompagnerà gli studenti collegati su piattaforma digitale, alla scoperta dei corsi di Etica Academy. «Sono onorato di poter spiegare ad una platea così ricca di giovani quali sono le possibilità di crescita in ambito professionale che la nostra Academy può fornire loro, i nostri futuri maestri panettieri e pasticceri» spiega Spinelli, anticipando «che saranno gli stessi soci di Etica del Gusto, presieduti da Massimiliano Orso a raccontare ai ragazzi, dove, il percorso formativo di ognuno di loro li ha portati oggi».

«L’Etica del Gusto - spiega Spinelli - ha realizzato nella sua sede di Pasian di Prato una struttura per la didattica innovativa e funzionale, in grado di fornire il meglio agli studenti, ma anche imprenditori del settore, che vogliano investire nella loro formazione, dalla quale oggi l’artigianato alimentare non può prescindere». In un’ora , tra le 11 e le 12, i ragazzi avranno la possibilità di esplorare un’opportunità di crescita di un settore che, nonostante la crisi generalizzata dettata dalla situazione pandemica, ha registrato un trend positivo «a dimostrazione del fatto - evidenzia il segretario dell’Etica del Gusto - che, nonostante tutto, la qualità dei prodotti artigianali e la preparazione dei nostri maestri del gusto, sono sempre premianti».