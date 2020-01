Violenza sulle donne, lezione del professore de "Il Collegio" Andrea Maggi

PORDENONE «Vogliamo lavorare assieme ai giovani per costruire con loro e per loro una società migliore, più giusta ed equa. Al centro della nostra riflessione la violenza maschile sulle donne, ma non solo. Anche tutto quello che viene prima e di cui essa si nutre: discriminazioni, pregiudizi, stereotipi, ostacoli nel mondo del lavoro e della partecipazione alla vita pubblica, disparità salariare, rappresentazioni mediatiche sessualizzate e oggettivanti. I giovani e le giovani che hanno partecipato a questo concorso hanno saputo affrontare queste tematiche in modo originale e creativo». Con queste parole l’assessore alle Pari opportunità del Comune di Pordenone, Guglielmina Cucci, ha introdotto la cerimonia di premiazione, svoltasi a Casa Zanussi, del concorso “Né schiave né oggetti: solo donne”, progetto di Comune di Pordenone, Cinemazero, CoopAlleanza 3.0, promosso dai Comuni del territorio pordenonese aderenti al “Protocollo dei 50 Comuni”, Voce Donna, In Prima Persona e Carta di Pordenone.

Testimonial d’eccezione, con una lectio magistralis sull’argomento, con la quale ha catturato l’attenzione del foltissimo uditorio, il professor Andrea Maggi. Professore nella vita e nella fiction di “Il Collegio”, Maggi ha fornito stimoli e messaggi: dalla provocazione (visto il trend attuale dovremo aspettare mille anni affinché non ci siano più femminicidi), all’invito ad agire insieme come comunità (in contrapposizione all’agire del branco), per affermare che la violenza contro le donne è contro natura e quindi disumana, fino all’esortazione a una maggiore partecipazione delle donne nella vita sociale e politica, seguendo l’esempio della Finlandia, fino al rifugio nei classici, che ci indicano la via, con la lettura di un brano dall’Orlando Furioso.

OPERE IN MOSTRA

Al concorso hanno partecipato 23 scuole medie di tutta l’area vasta, con elaborati grafici a tema, esposti, fino a fine gennaio, a Casa Zanussi e 6 Scuole superiori, i cui studenti hanno realizzato più di 60 soggetti per uno spot contro la discriminazione di genere, che verrà realizzato da Cinemazero e sarà presentato durante le Voci dell’Inchiesta. A decretare i vincitori una giuria composta dalla produttrice cinematografica Nadia Trevisan, dalla giornalista Marianna Maiorino e dal fumettista Paolo Cossi.

I VINCITORI

A salire sul podio delle scuole medie l’Istituto comprensivo Pordenone Centro, con un elaborato di Virginia Riem, seguito dall’Istituto comprensivo di Pravisdomini e dall’Ics “Antonio Pilacorte” di San Giorgio della Richinvelda. Giulia Zanetti ed Emma Simon, del Liceo scientifico “Le Filandiere”, sono si sono classificate prima e seconda nel contest di scrittura. Terzo classificato Kevin Fadelli, dell’Isis Zanussi. Ai sei vincitori sono stati donati dal Comune e da Coop Alleanza 3.0 buoni di diverso valore per acquistare attrezzature, materiale di consumo, libri, dvd e ingressi al cinema. Menzioni speciali a Elia Sartor (Le Filandiere), alla 3ªC di Pravisdomini, alle 3ªD della Balliana di Sacile e all’Ic Canova di Brugnera. Ultimo aggiornamento: 19:24 © RIPRODUZIONE RISERVATA