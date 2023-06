PORDENONE - Non c'è dubbio che la cultura gastronomica si stia evolvendo a ritmi frenetici. Nuovi sapori, forme e metodi di presentazione stanno irrompendo nelle cucine di tutto il mondo, reinventando ciò che conosciamo e amiamo. Nel mezzo di questo tumulto culinario, una novità si è distinta e c'è chi sta cercando di darle lustro anche a livello locale: parliamo dell'Ice Roll. L'Ice Roll, o gelato thailandese, è un'esperienza innovativa nel mondo del gelato, che a partire dall'estremo oriente sta conquistando a poco a poco i palati di tutto il globo. Abbandonando la tradizionale forma a pallina o spatolata, questo dessert estivo si presenta in piccoli rotolini, che, posizionati uno accanto all'altro, hanno l'aspetto di golose rose in miniatura.



LA PREPARAZIONE

Anche la preparazione del gelato Ice Roll è un'esperienza affascinante a cui assistere. Tutto avviene sul momento, su una piastra di metallo refrigerata fino a -35 gradi. Una base liquida, disponibile in tre gusti - vaniglia, fiordilatte e cioccolato - viene fatta colare sulla piastra. Successivamente, l'operatore aggiunge gli ingredienti scelti dal cliente, che possono spaziare dalla frutta fresca ai pezzetti di cioccolato, ai biscotti come Oreo e Kinder Bueno. Con l'ausilio di due spatole, gli ingredienti vengono sminuzzati e amalgamati con la base, solidificandosi grazie al freddo della piastra. Il tocco finale che rende unico il prodotto consiste nell'arrotolare il gelato, dando forma ai roll che visti dall'alto hanno l'aspetto di una rosa. Queste deliziose creazioni vengono servite in coppe generose, arricchite da golose guarnizioni come frutta secca, topping e altro ancora, a seconda delle preferenze del cliente.



IN FRIULI

Per chi si trova in Friuli, è possibile provare l'Ice Roll a Lignano Sabbiadoro, dove è stato aperto il primo negozio del genere nella regione, e il terzo in Italia: un vero e proprio esperimento d'avanguardia. Questo progetto innovativo è stato realizzato da un giovane imprenditore di Pordenone, Xhenis Xheraj, desideroso di portare l'innovazione del gelato thailandese nel nord Italia e con l'ambizione di espandere la sua attività in altre città italiane. Per celebrare l'apertura e coinvolgere una clientela più ampia possibile è stato lanciato un contest, che culminerà a settembre con l'estrazione di un vincitore che si aggiudicherà un viaggio a Dubai. Mantenere il passo con il negozio Ice Roll è facile: basta seguire Instagram e Facebook.