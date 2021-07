SARONE (PORDENONE) - Nella giornata di sabato all'ospedale di Udine è stato accolto in gravi condizioni un altro motociclista. Gianluca S., 41 anni, di Marcon, anche lui è ricoverato in terapia intensiva. La prognosi è riservata. Sabato mattina stava percorrendo la strada provinciale 29 alla guida di una moto Guzzi, dietro di lui la fidanzata M.Z., 36 anni, residente a Mestre. A Sarone, giunti all'altezza dell'incrocio tra via Longone e via...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati