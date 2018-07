Guida ubriaco: si schianta contro 2 auto in sosta e una terza in transito

di Paola Treppo

FONTANAFREDDA e SACILE (Pordenone) -, con valori superiori a 2 g/l, e causa un incidente con tre auto; è successo venerdì scorso 13 luglio, intorno alle 22.30, a. È al quell'ora, infatti, che una pattuglia del Radiomobile della Compagnia di Sacile interviene in via Griogoletti dove è stato segnalato uncon più vetture coinvolte. Una di queste, una Volkswagen Polo, condotta da un operaio didi 36 anni, era andata a schiantarsi contro una Fiat 500 e una Mini Cooper che erano posteggiare regolarmente a bordo strada.Poi la Polo, a causa dell'impatto, è finita in testa-coda sulla corsia opposta di marcia dove stava transitando una Citroen C3 al cui volante c'era una donna di 58 anni di. Inevitabile l'impatto anche con questa terza auto; per fortuna la donna non è rimasta. Sottoposto all'alcol test, il 36enne di Polcenigo è stato trovato ubriaco; i carabinieri hanno eseguito due prove che sono risultate entrambe positive, superiori a 2 g/l. A quel punto è scattato ile ilamministrativo della Volkswagen Polo. L'uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza.