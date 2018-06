Contadino ubriaco alla guida del trattore, finisce contro la recinzione

di Paola Treppo

BUDOIA e FONTANAFREDDA (Pordenone) -alla guida del: finisce contro la recinzione privata di una proprietà privata e finisce anche nei guai. A mettersi alla guida del mezzo agricolo dopo aver alzato il gomito è stato un uomo di 72 anni di, già noto alle forze dell'ordine.Lo hanno pizzicato ubriaco i carabinieri della stazione di Caneva e i colleghi della stazione di Polcenigo che, lunedì 11 giugno scorso, sono intervenuti in via Cialata, a Budoia, per un, intorno alle 17. Il pensionato, infatti, aveva perso il controllo del trattore che stava guidando ed era andato a sbattere contro la recinzione di una proprietà privata. Sottoposto all'alcol test, è stato trovato con valori dia quelli consentiti dalla legge. A quel punto la patente gli è stata immediatamente ritirata e il trattore è stato posto sotto sequestro.Denunciato per guida sotto l'influenza dell'alcol anche un 42enne di Fontanafredda che nella giornata di domenica 10 giugno è stato fermato per un controllo dai carabinieri della aliquota Radiomobile della Compagnia di Sacile. L'uomo era in sella a una moto e stava percorrendo via San Giorgio, ad Aviano, poco dopo le 16. Era positivo all'alcol test; anche per lui, quindi, parente di guida ritirata e moto