Beve e si mette alla guida ubriaco senza aver mai preso la patente

di Paola Treppo

PORDENONE - Denunciato a piede libero un ragazzo di 28 anni di, V.T. le sue iniziali, per guida in stato die guida senza patente, mai conseguita. Finisce nei guai anche S.P., 21 anni, cittadino romeno domiciliato a Prata di Pordenone, per porto di armi e oggetti atti ad offendere. Il giovane 21enne, infatti, aveva nascosto all’interno del vano portaoggetti della propria auto, uncon una lama di 18 centimetri, a suo dire per difesa personale, che è statoNelle ultime 48 ore, poi, due persone sono state arrestate dai militari dell'Arma di Pordenone, su ordine dell’autorità giudiziaria: si tratta di B.G., 62 anni, da Fiume Veneto, condannato alla a 2 anni e 2 mesi di reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta, commesso a Fiume Veneto nell’anno 2009, e O.N., 43 anni, cittadino della Costa d’Avorio domiciliato a Zoppola, che sconterà invece in carcere 11 mesi e 27 giorni di reclusione per rapina e resistenza a pubblico ufficiale, per reati messi a segno adnel 2016.Con l’imminente arrivo della stagione estiva, i carabinieri della Compagnia di Pordenone hanno intensificato l’attività di prevenzione e controllo del territorio; per rapidità d’intervento ed efficacia, sono stati impiegati anche i carabinieri motociclisti, in forza al Nucleo operativo e Radiomobile, dotati di moto Bmw 850.