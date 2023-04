AZZANO - Guidava l'auto senza patente, che gli era stata revocata nel 2015. Protagonista dell'episodio è un 53enne di Azzano Decimo, incappato in uno dei vari controlli diurni e serali della Polizia locale, intensificati in questo periodo nei centri, nei parcheggi dei supermercati. Per l'uomo è scattata la multa di 5mila euro e il fermo dell'auto.

L'episodio risale al tardo pomeriggio di mercoledì, quando una pattuglia della Polizia locale che fa capo al comandante Luciano Schiffo, ha fermato alcuni automobilisti. Effettuando le verifiche dei documenti con le banche dati ministeriali, i vigili hanno scoperto che l'uomo era al volante senza avere la patente, che gli era stata revocata ormai da otto anni a seguito di decreto dell'Autorità giudiziaria.



GLI ALTRI CONTROLLI

La Polizia locale ha inoltre "beccato" un uomo alla guida di un auto che, mentre parlava al cellulare, ha rischiato di investire un pedone che stava attraversando sulle strisce pedonali. È stato multato con 167 euro e gli sono stati tolti otto punti sulla patente. L'uso del cellulare mentre si è alla guida non accenna a diminuire - fa presente la Polizia locale - che sottolinea la gravità e pericolosità di questa condotta. Basta un attimo di distrazione e le conseguenze possono essere anche fatali, per sè e per gli altri.

Diminuiscono invece le persone fermate alla guida in stato di ebbrezza. I verbali sono scesi, e anche in questo inizio 2023 ci sono pochi casi. Merito forse della prevenzione, commentano dal comando di Polizia locale: gli automobilisti hanno capito che si rischia grosso, da una denuncia penale e sospensione della patente.



GLI INCIDENTI

Calano anche gli incidenti stradali. In questo inizio 2023 sono 6 gli incidenti stradali rilevati, l'ultimo ieri mattina all'incrocio tra viale Rimembranze e le vie Pradat Candie (via che porta al cimitero del capoluogo) e Divisione Julia (scuole, centro sportivo e teatro). Per una mancata precedenza due auto, una Kia e una Toyota si sono scontrate. Nell'impatto le persone a bordo, tra cui un bambino, hanno riportato solo lievi ferite. Sul posto, oltre ad un'ambulanza del 118, sono intervenute le pattuglie della Polizia locale per i rilievi.



INCROCIO PERICOLOSO

Un incrocio pericoloso, spesso teatro di incidenti per questo i residenti della zona chiedono all'amministrazione comunale di prendere provvedimenti. Attraversarlo - è la lamentela - è sempre un azzardo: basta una distrazione e poi il botto. Risultato: danni alle vetture e feriti, ad oggi, per fortuna senza gravi conseguenze.