L’intera scuola secondaria di primo grado Enrico Fermi ha accolto ieri mattina la dodicenne ucraina Maria, con un caloroso applauso e un augurio di benvenuto, che i suoi nuovi compagni hanno voluto farle con uno striscione in lingua ucraina. Un’accoglienza sincera e calorosa che testimonia come i ragazzi si pongano in maniera netta contro la guerra che sta costringendo molte famiglie a scappare per trovare luoghi più sicuri. La ragazzina ucraina è arrivata a Caneva assieme alla mamma Giulia, la nonna Ludmila e il fratello maggiore Zenya, accolti da alcuni parenti che vivono nel comune della Pedemontana ormai da diversi anni. Il papà, invece, è rimasto a combattere per difendere la propria nazione.



I TIMORI

All’arrivo a scuola la mamma e la ragazzina erano timorose perchè non sapevano chi le avrebbe accolte e che ambiente avrebbero trovato: invece il calore dimostrato da tutti, insegnati e studenti in primis, ha regalato tanta emozione e anche qualche lacrime. E, forse, per qualche istante hanno fatto dimenticare gli orrori della guerra. «Tutti mi hanno accolto benissimo a scuola», racconta Maria, aiutata da una sua compagna di origine ucraina, che siede nel banco a fianco a lei per tradurre i vocaboli italiani che non capisce e l’aiuta anche a farsi capire, perchè la dodicenne di italiano conosce solo pochissime parole e parla solo la sua lingua. «Mi hanno accolto in un modo fantastico, non ci credevo e da subito mi sono trovata bene assieme ai miei nuovi compagni - prosegue la dodicenne -. Abbiamo fatto un lungo viaggio, siamo scappati perchè i pericoli erano tanti e la guerra era vicina al mio paese. Avevamo tanta paura - ricorda Maria -. Ora ho trovato dei nuovi compagni di scuola, ma gli amici che ho lasciato mi mancano tantissimo e non vedo l’ora di rivederli per giocare di nuovo assieme».



IL RICORDO

Maria abitava vicino alla città di Rovno, nella parte nord occidentale, a metà strada fra Kiev e Leopoli: in quella zona arrivano forti i rumori crudi e violenti della guerra, anche se la battaglia non è molto vicina. Nonostante la distanza, moltissime persone sono fuggite per scampare alla morte. «Abbiamo accolto questa ragazzina con tanto amore e con il desiderio di portare un po’ di serenità nella sua vita - spiega la dirigente Simonetta Longo -. La nostra è una scuola inclusiva e in questi momenti vogliamo esserlo ancora di più. Questa mattina ho incontrato tutte le classi della scuola, spiegando ai ragazzi cos’è questa guerra che sta uccidendo un popolo e a loro ho detto che senza rispetto e senza amore non può non esserci la guerra».



LA COMMOZIONE



«La mamma di questa nuova alunna si è commossa quando è arrivata a scuola per il calore che è stato dato a sua figlia, sono scese anche delle lacrime - prosegue la dirgente -. Ora ci stiamo preparando per accogliere anche altri ragazzi o ragazze, se ce ne fosse necessità, considerando naturalmente le disponibilità della nostra scuola. Stiamo lavorando anche per coinvolgere la comunità in questo messaggio di accoglienza - conclude -, ma anche le parti sociali, affinchè tutti possiamo aiutare concretamente chi sta scappando in cerca di un luogo più sicuro dove trovare rifugio».