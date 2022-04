Si può. È difficile, ci sono ostacoli e terreni scivolosi su cui camminare, ma è possibile. Russi e ucraini, lontani dal campo di battaglia, possono ancora convivere. E magari è più facile se in cattedra c’è un’insegnante moscovita aperta al dialogo e per nulla estremista e dall’altra una giovane studentessa ucraina appena scappata dall’inferno della guerra che si trova di fronte la necessità di imparare - in fretta - una lingua e un mondo nuovo.

Ed è questa la storia di Arina e Masha. Una storia di pace tra i banchi di scuola, dove la guerra - almeno lì - resta fuori dalla porta.



IL CASO



Siamo al liceo Grigoletti, il più importante polo scientifico superiore della provincia di Pordenone e della città. Arina di cognome fa Zhukareva. Diresti che è russa senza nemmeno chiederglielo. «Sono in Italia dal 2012 - racconta - e da tre anni insegno la lingua russa al liceo Grigoletti di Pordenone». Masha invece viene da Mykolaiv. È una delle città ucraine martoriate dalle bombe russe. Adesso Masha è una liceale pordenonese che deve imparare l’italiano. «Quando è arrivata - racconta la professoressa Arina - era persa, come gli altri profughi ucraini che sono giunti qui». Parole di umanità che aprono la strada a un racconto che riconcilia - nel nostro piccolo - due popoli divisi dalle armi. «Per me - spiega la professoressa nata a Mosca - non è stato affatto difficile instaurare un rapporto con Masha o con gli altri studenti di nazionalità ucraina. Anzi, quando hanno sentito parlare russo sono stati contenti. Si sono sentiti meno spaesati».

CONVIVENZA

Eppure dall’altra parte dell’Europa si spara, si bombarda, si muore ogni giorno.

«Ma noi della guerra non parliamo mai - prende le distanze Arina -. Si tratta di un tema che non deve entrare tra i banchi di scuola. La scuola deve rimanere un luogo di pace e di tolleranza». Sollecitata, però, anche la professoressa russa torna sulla tragedia del conflitto. E contrariamente a quanto sancisce una legge (sì, proprio una legge) voluta da Vladimir Putin, lei il termine “guerra” lo usa eccome. «La guerra è sempre brutta - dice la professoressa russa che insegna al liceo Grigoletti - e tutti noi speriamo che finisca presto. Ogni conflitto è sbagliato e lo è anche questo». Parole che probabilmente non potrebbe pronunciare stando in Russia. O meglio, non potrebbe farlo senza poi subirne le conseguenze sotto il profilo della libertà personale.



IN CLASSE



«Quando entro in aula - prosegue l’insegnante del Grigoletti - io cerco di fare solamente il mio lavoro e tutti gli studenti lo capiscono. Dobbiamo fare in modo che i ragazzi ucraini che sono arrivati fino a qui possano integrarsi il più velocemente possibile e la scuola deve servire anche a questo. Soprattutto a questo. Un luogo di pace, appunto. Credo che chi è scappato dalla guerra voglia tornare al più presto in quella che fino a poco tempo fa era la sua casa. Ma al momento non si può, quindi la strada dev’essere quella dell’integrazione». La preside, Ornella Varin, rimarca il fatto di aver scelto lei di far seguire alla giovane studentessa ucraina le lezioni con la professoressa russa nata e cresciuta in una Mosca non ancora “nemica”. Una scelta coraggiosa, ma basata sulla conoscenza umana della forza lavoro a disposizione del liceo Grigoletti. Nessun rischio, quindi, ma un’operazione calcolata per dimostrare che in classe non esiste la guerra. Si studia e basta. Sono ormai centinaia gli studenti scappati dalla guerra in Ucraina che frequentano le scuole del Friuli Venezia Giulia. Non in tutti gli istituti, però, si può raccontare la storia di un’insegnante russa a stretto contatto con studenti ucraini.