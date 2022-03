SACILE - Interprete sopraffino e ricercato didatta, direttore artistico, scrittore e revisore di edizioni musicali: arriva a Sacile il pianista russo Boris Berman che si esibirà domani (venerdì 25 marzo), alle 19, alla Fazioli Concert Hall di Sacile. Musicista acclamato, punto di riferimento internazionale in ambito pianistico, Berman oggi vive negli Stati Uniti.

Un punto di osservazione, il suo, che lo porta ad avere uno sguardo molto chiaro con giudizi altrettanto netti di condanna rispetto a quanto sta accadendo in Ucraina e che definisce una carneficina. Autore di incisioni discografiche (anche per Philips e Deutsche Grammophon), è nato nel 1953 a Mosca, dove si è diplomato al Conservatorio Tchaikovsky con Lev Oborin. A 20 anni ha lasciato una fiorente carriera in Unione Sovietica per emigrare in Israele e trasferirsi definitivamente negli Stati Uniti, dove ha insegnato in diverse università e dove attualmente è a capo del dipartimento di pianoforte della Yale School of Music. È professore onorario del Conservatorio di Shanghai e del Royal Danish Conservatory di Copenhagen, “specially-appointed Professor” dal China Conservatory di Pechino nel 2017. A Sacile porterà un programma dedicato a Brahms e alle Variazioni del compositore (concerto preceduto dalla guida all’ascolto a cura di Roberto Calabretto).



Lei insegna a Yale negli Stati Uniti, al Conservatorio di Shanghai, ha lavorato in moltissimi continenti e Paesi. Cosa vede per il nostro futuro?



«Il fatto di insegnare e di esibirmi in molti Paesi mi dà l’opportunità di avere la percezione di come le differenti culture rispondono alla musica. Sarebbe meraviglioso poter credere nell’armonia universale. Tuttavia, le cose orribili che stanno accadendo non lasciano ben sperare per il futuro. L’orrore e la carneficina inflitte all’Ucraina da un governante russo maniaco sono impossibili da guardare».



La musica e l’arte devono occuparsi anche col proprio tempo, ma possono al contempo essere libere? Cosa ne pensa delle richieste agli artisti di prendere posizioni su quanto sta avvenendo?



«Non riesco a comprendere come qualcuno possa giustificare queste atrocità. Allo stesso tempo assistere al fatto che ogni persona collegata alla Russia sia sottoposta alla pressione di fare delle dichiarazioni di condanna, mi fa tornare alla mente il mio passato nell’Unione Sovietica, quando le persone avevano l’ordine da parte delle autorità di prendere posizione, o approvare o condannare. Sono contrario alla coercizione, in qualsiasi sua forma. Si dovrebbero lasciare le persone libere di esprimere la propria protesta se la sentono in maniera autentica o altrimenti di confrontarsi con la propria coscienza».



Che significato hanno le Variazioni in Brahms?



«Il principio della variazione fu particolarmente importante nel suo metodo creativo. Gli piaceva combinare la libertà dell’improvvisazione con il perseguire la ripetizione di figure ricorrenti, specialmente nella linea di basso. Le sue variazioni pianistiche furono tutte scritte negli anni giovanili, ma ritornò a questa forma in più occasioni anche successivamente, incluso l’ultimo motivo della quarta sinfonia, la Passacaglia».



In Italia è appena uscito il suo ultimo libro “Appunti di un pianista” pubblicato da Curci Edizioni, che si apre con una dedica a suoi allievi, qual è il valore dell’insegnamento per un concertista?



«L’insegnamento per me è l’opportunità di guidare giovani musicisti attraverso moltissimi capolavori e ne frattempo questo significa fare delle scoperte e dare vita a nuove idee anche per me stesso. Credo l’insegnamento mi renda un pianista migliore. E al contempo credo che l’essere un concertista mi renda un insegnante migliore, perché posso condividere con i miei studenti la mia esperienza sul palco».