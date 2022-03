La guerra è lontana, si dirà. Eppure basta accendere il televisore, per respirarla. Le immagini che scorrono e che vengono viste sia dalle famiglie russe che vivono in Friuli, sia da chi è scappato dall’Ucraina e che in regione ha trovato una casa. Genitori che ne parlano, bimbi che “assorbono”. Quasi inevitabile che il rancore passi poi di padre in figlio. Invece a Udine nasce una storia di speranza, un racconto di pace. Possibile, forse, solo tra i bambini. La racconta Maria Elisabetta Giannuzzi, dirigente scolastica degli Istituti comprensivi “Udine uno” e “Udine due”. I bambini protagonisti sono due e frequentano le scuole elementari. Vivono nella stessa classe: uno è di nazionalità russa, l’altro è scappato dalla guerra ed è Ucraino. Sì, la guerra iniziata proprio dai russi un mese fa. «La loro storia attuale - racconta Giannuzzi - dovrebbe insegnarci molto. Non c’è alcuna frizione. Anzi, si danno una mano, giocano assieme, condividono l’esperienza di stare in classe».

I DETTAGLI

Nei primi giorni dell’accoglienza dei rifugiati ucraini in Friuli Venezia Giulia, si era pensato a uno schema: era quello di evitare - se possibile - la convivenza con studenti russi eventualmente già presenti all’interno degli istituti scolastici. A Udine invece si è scelta la strada dell’integrazione pura. «I bimbi russi - racconta sempre la dirigente scolastica Maria Elisabetta Giannuzzi - sono qui da sempre. Ricordiamoci una cosa: i più piccoli hanno delle capacità sorprendenti che noi adulti di solito tendiamo a perdere nel tempo. Sono capaci di fare amicizia, andando oltre anche rispetto a quello che pensano magari i loro genitori. In classe - spiega la preside - non ci sono mai momenti di frizione ed anzi a vincere è sempre la collaborazione. Non si parla della guerra, anche se esiste. E credo che siamo noi, a questo punto, a dover prendere lezione di convivenza dai bambini». Un piccolo aiuto tra bimbi russi e ucraini arriva anche sotto il profilo della lingua. «Non così simile, ma in ogni caso nemmeno così diversa». «Per la nostra scuola - termina il suo racconto la dirigente dei Comprensivi “uno” e “due” di Udine, Maria Elisabetta Giannuzzi - tutti i bambini sono e saranno sempre uguali. Siamo forti dell’esperienza maturata in molti anni di immigrazione. Conoscevamo ad esempio le frizioni tra ghanesi e nigeriani, ma non abbiamo mai avuto problemi quando si parlava solamente di bambini».