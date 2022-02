RESIA - Lacrime, abbracci, telefoni sempre a portata di mano per rimanere in contatto con mogli, mariti, fratelli, sorelle, figli che sono sotto i bombardamenti. Per gli ucraini in Friuli è stata una giornata da dimenticare, iniziata all’alba con le prime notizie dell’attacco russo. Ore di grande apprensione le ha vissute in particolare Claudio Quaglia, residente a Resia ma con un passato di vita lavorativa tra Russia e Ucraina, dove attualmente risiedono il figlio Pavel e l’ex compagna Nadia.

«Non riuscivo a mettermi in contatto con lui da tre giorni – ci ha raccontato ieri disperato al telefono – poi fortunatamente nel pomeriggio tramite la madre siamo riusciti ad avere rassicurazioni da parte del suo comandante che è vivo, sta combattendo ma è vivo». Pavel è un ragazzo di 24 anni, ingegnere aeronautico, che dopo aver concluso l’accademia militare, opera nella zona di Nikolaev, a un centinaio di chilometri da Odessa. «L’hanno chiamato per andare nelle zone più calde del conflitto lunedì», ci ha raccontato Claudio. I due non si vedono dal 2015, ma si sentono con frequenza al telefono. «Era certo che sarebbe scoppiato il conflitto – aggiunge il padre - sono davvero preoccupato. I miei contatti mi hanno confermato che in Ucraina la tensione è alta, e che ormai anche i civili sono stati armati dall’esercito. Sarà una guerra casa per casa, gli ucraini non hanno intenzione di arrendersi». Quaglia si è fatto aggiornare per tutto il giorno. «La madre di Pavel mi racconta e mi manda dei video rispetto ai movimenti nella loro città situata nella regione di Sumy che si trova a nord-est del paese, al confina con la Federazione Russa – si sentono esplosioni continue, lanci di granate, colpi di kalasnikov. Loro sono asserragliati in casa e temono per la loro vita». Quaglia ha condiviso i suoi timori sul suo profilo social, ricevendo la solidarietà di tantissimi amici e compaesani della Val Resia. «Prego per loro sperando che il conflitto termini il prima possibile». A Udine invece nel pomeriggio di ieri gli ucraini della città si sono ritrovati alla Basilica di Madonna delle Grazie per pregare, tra loro anche gli ortodossi russi e diversi friulani, accomunati dalla preghiera. Valentina, collaboratrice domestica residente nel capoluogo friulano, è in costante contatto con la figlia Anna, a casa da sola con i due figli di 12 e 2 anni.

IL RACCONTO

«Mio genero, Vladimir, il marito di Anna è un militare ucraino, è uno dei primi feriti della guerra – racconta - Le sue condizioni sono ancora poco chiare, ma sembrano gravi. Preghiamo per loro». Quella ucraina è la terza comunità straniera per presenza in regione. In provincia sono circa 5 mila e si ritrovano nell’associazione “Ucraina Friuli”, guidata dalla mediatrice culturale Vikoria Skyba, che ha annunciato due manifestazioni contro la guerra, una a Gorizia sabato, l’altra a Udine domenica. Viktoria ieri è stata accolta in comune dal sindaco Pietro Fontanini. «Da tempo la nostra comunità, composta da ucraini, russi, moldavi, ceceni, si ritrova a pregare unita per la pace», ha spiegato il sacerdote Volodymyr Melnychuk, punto di riferimento spirituale della comunità ortodossa di Udine. Padre Melnychuk è originario della città di Lutsk. «Al momento la mia città è sotto il bombardamento russo, quindi sono molto allarmato. Ci affidiamo a Dio nella speranza che il conflitto termini al più presto».