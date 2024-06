MONTEREALE - La comunità di San Leonardo di Montereale Valcellina è in lutto per la tragica scomparsa di Gualtiero Belgrado, di 55 anni, deceduto ieri sera in un incidente stradale avvenuto attorno alle 19.30 a meno di mezzo chilometro dalla propria abitazione. L’uomo, molto noto in paese per la sua professione di apprezzato idraulico, si trovava in sella alla propria motocicletta quando la due ruote è entrata in rotta di collisione con un’utilitaria. Saranno i carabinieri della stazione di Meduno, intervenuti per i rilievi di legge, a stabilire le cause dell’accaduto.



COSA È SUCCESSO

Da una ricostruzione sommaria sarebbe emerso che i veicoli si sono scontrati forse per una mancata precedenza. L’urto è stato violentissimo. Il centauro - che pare stesse rientrando a casa - è stato scaraventato a decine di metri di distanza, in un campo sul ciglio della strada nei pressi di un frutteto. Immediati i soccorsi chiamati per primi dall’automobilista - rimasto leggermente ferito - e da altri passanti. Sul posto si sono portati tempestivamente i vigili del fuoco del distaccamento di Maniago l’auto medica e un’ambulanza. Nonostante il prodigarsi dei sanitari, per Gualtiero Belgrado non c’è stato nulla da fare: le ferite riportate nell’urto e nel successivo tragico volo sul selciato sono state fatali. Ai soccorritori non è rimasto altro da fare che decretare il decesso chiedendo l’intervento del medico legale.



IL LUTTO

Dell’incidente è stato informato il pm di turno della Procura della Repubblica di Pordenone che ha concesso il nullaosta per la rimozione della salma. Soltanto oggi deciderà se procedere anche con l’autopsia. «Gualtiero era una persona a modo - hanno fatto sapere i compaesani -: in passato si era occupato anche di dare una mano in qualche associazione. Lo si vedeva soprattutto, alcuni anni fa, quando c’era l’allestimento del presepe nella locale parrocchia. Ci lascia una brava persona e un gran lavoratore. Era molto apprezzato nella sua professione di idraulico e adorava le sue ragazze che gli avevano dato grandi soddisfazioni nella loro carriera accademica». Gualtiero Belgrado lascia nel dolore le figlie Melissa e Sofia. La strada regionale 251, nella variante che da San Martino di Campagna conduce a Maniago, dopo aver percorso il vecchio ponte Giulio e attraversato in tutto il suo sviluppo il centro abitato di San Leonardo Valcellina, è rimasta chiusa al traffico per circa due ore per consentire l’ultimazione dei rilievi. Molti concittadini hanno appreso della disgrazia proprio rientrando a casa: l’accesso al paese è stato interdetto in entrambe le direzioni.