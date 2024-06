Il maltempo che non ha dato tregua al Friuli Venezia Giulia nel corso di una delle primavere più piovose degli ultimi 30 anni lascia alle sue spalle anche un contro salato. E un promemoria per il futuro. I guadi che ancora oggi rappresentano dei collegamenti stradali importanti - soprattutto per la provincia di Pordenone - non sono più sostenibili. E il prezzo da pagare alla fine del 2024 rischia di essere doppio rispetto a quello pagato al termine dell’anno scorso. Sì, perché il periodo di chiusura è già da record.



LA SITUAZIONE

Si prenda il primo esempio, forse quello più discusso e conosciuto nel Friuli Occidentale. Il guado che attraversa il Meduna vicino alla confluenza con il Cellina - quindi tra Cordenons e Murlis - è chiuso ormai da più di dieci giorni. La riapertura era stata inizialmente programmata per la scorsa settimana, ma l’ennesima ondata di temporali, con i fiumi già carichi d’acqua, ha fatto slittare ancora una volta l’operazione. E non ci sono solamente le lamentele degli automobilisti, a pesare sulla bilancia del problema.

In realtà il tema è anche economico. Lo è da anni, ma nel 2024 si potrebbe toccare una cifra mai pagata sino ad ora. La manutenzione dei guadi, infatti, è molto costosa. Ci si aggira tra i 100 e i 150mila euro in stagioni “normali”. Ma questo 2024 sino ad ora è stato tutto tranne che normale. In totale, dall’inizio dell’anno, i due guadi principali che solcano la provincia di Pordenone sono rimasti chiusi per più di un mese. Ma non in una sola tranche, bensì diverse volte da gennaio ad oggi. E dopo ogni piena del Meduna e del Cellina si è dovuto mettere mano alla superficie stradale per far tornare transitabili i collegamenti.



IL CONTO

Il secondo guado è quello di Vivaro, che consente agli automobilisti di spostarsi in modo rapido da Rauscedo a Maniago, senza impegnare le altre strade e in forma diretta. Calcolando le chiusure che hanno interessato i due attraversamenti (Cordenons e Vivaro), quest’anno si potrebbe arrivare a circa 200mila euro solamente per il ripristino della carreggiata.

Le piene dei fiumi, infatti, hanno l’effetto di un bulldozer. La potenza dell’acqua un tempo sradicava addirittura l’asfalto. Poi si è deciso di mantenere la pavimentazione in ghiaia battuta, ma dopo ogni “montana” la situazione è la stessa: si deve intervenire pesantemente e il prezzo schizza verso l’alto.



IL FUTURO

L’emergenza più importante è quella che riguarda il guado tra Cordenons e Murlis, frazione di Zoppola. La strada è da anni utilizzata come bypass improvvisato ma utilissimo per evitare il traffico - soprattutto quello pesante - sulla Pontebbana. Le continue chiusure che scattano in occasione di ogni ondata di maltempo causano malumori tra gli automobilisti ma soprattutto rappresentano un salasso per le casse della Regione. Ecco perché diventerà cruciale un’accelerazione decisa verso il secondo lotto della cosiddetta Gronda Nord. L’opera, infatti, vede il suo naturale completamento con la realizzazione del ponte che dovrà sostituire in futuro proprio il guado tra Cordenons e Murlis. Una spesa iniziale sicuramente più alta, ma un risparmio netto sul lungo periodo.