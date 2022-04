PORDENONE - Sopralluogo, sequestro dell'area e nomina di un perito sono stati contestuali. A stabilire perché l'autogrù utilizzata ieri mattina in via Planton per smontare un altro colosso d'acciaio si sia ribaltata, sarà un ingegnere di Padova a stabilirlo, Franco Curtarello, esperto di progettazione di strutture in acciaio e di sicurezza nei cantieri di lavoro. A lui si affidò la Procura di Trieste nell'ambito delle indagini per il crollo del palco montato per il concerto di Jovanotti, dove morì un operaio. Ed è a lui che il procuratore Raffaele Tito e il magistrato di turno, Federico Facchin, si sono rivolti per l'incidente di ieri mattina a Pordenone.



Crollo di costruzioni e il delitto colposo di danno sono le ipotesi di reato formulate nel fascicolo d'indagine, che al momento è contro ignoti. Una manovra errata? Un errore di valutazione in merito al peso da sollevare? Vigili del fuoco e tecnici dello Spisal ieri hanno valutato le condizioni di sicurezza nel cantiere. Il mezzo della Carpin Autogrù, società di Vittorino Carpin con sede a Basiliano, si estende in altezza per 30 metri e ha un bracci che può distendersi fino a 48, anche se ieri era sufficiente una apertura di 32/33 metri. A manovrarlo c'era D.N., 35 anni, di Codroipo. Doveva smontare una gru edile fissa noleggiata dall'impresa che ha realizzato la nuova palazzina di via Planton. È una gru della Sfedil di Colugna, società del Gruppo Emac amministrata da Gianfranco Furlan. «Si tratta di un modello alto 25 metri e con un braccio di 45 metri di lunghezza - spiega Furlan - Sto tremando tutto, perché l'incidente dello scorso dicembre a Torino, dove sono morti tre operai, ci ha scombussolati, può soltanto immaginare i nostri pensieri».



Sulla gru fissa ieri c'erano due manovratori della ditta di Colugna, che hanno seguito in prima persona tutte le fasi della manovra e sono testimoni diretti dell'incidente. «Il manovratore lavora in quota - spiega Furlan - Aggancia i pezzi da smontare e, una volta messi in sicurezza, toglie i perni. A quel punto inizia la manovra di messa a terra». È in questa fase che l'autogrù della ditta Carpin si è rovesciata restando in bilico sulla parte posteriore, il suo manovratore bloccato nella cabina a sette metri d'altezza, il braccio della gru e il pezzo appena smontato finito nei giardini di via Planton.



La convinzione di tutti i soccorritori è che ieri mattina sia stata sfiorata una tragedia, proprio come era successo nel 2015 a Porcia, quando la gru che svettava ai margini dello scavo per le fondamenta della residenza Il Principe 2, in via Roma, crollò con boato adagiandosi tra le case di via Serviti danneggiando tettoie, un tetto e un'auto. Si parlò di miracolo, perché un'abitante che stava stendendo la biancheria in terrazzo era appena rientrato in casa quando crollò la gru e nel suo giardino proprio qualche giorno prima era stata installata la statua di Padre Pio. Soltanto il coordinatore per la sicurezza ha deciso di affrontare il processo per il disastro sfiorato a Porcia, altre quattro posizioni sono state definite con altrettanti patteggiamenti.



Ieri mattina il sostituto procuratore Federico Facchin è andato in via Planton perché voleva rendersi conto di persona dello stato dei luoghi e di quali rischi l'incidente abbia comportato per residenti e automobilisti. Oggi valuterà le prime indicazioni fornite dai tecnici dell'Azienda sanitaria e dal suo consulente in seguito ai sopralluoghi, dopodiché deciderà se disporre perizie e notificare informazioni di garanzia.