Nonna e nipote scelgono il gratta e vinci fortunato a Torre di Pordenone: vincono due milioni di euro

PORDENONE - In un colpo solo, nonna e nipote vincono due milioni di euro al gratta e vinci. E' successo a Pordenone, nel quartiere di Torre in via Piave 58, all'interno della ricevitoria Gai. Il tagliando giocato era del tipo "Triplo colpo". A sceglierlo è stata un'anziana del posto, giunta in ricevitoria con la nipote, come di consueto. Il costo della giocata è stato di dieci euro. La vincita, come detto, di ben due milioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA