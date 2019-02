«Mi dia quello buono»: al bar-sport scoppia la febbre del gioco

di Alberto Comisso

FIUME VENETO - A Bannia è scoppiata la febbre del gioco. La mega vincita di 5 milioni di euro con un Gratta e vinci, nei giorni scorsi al Bar Sport di via Molino 1, ha fatto lievitare gli affari per i titolari dell'esercizio pubblico. «Da quando venerdì ha cominciato a diffondersi la voce che qualcuno era diventato milionario con un tagliando da 20 euro - afferma Filippo Hu che con la moglie Weiqin Wang (per tutti Maria) gestiscono il bar da otto anni - ho perso persino il conto di quanti Gratta e vinci abbiamo venduto....