PORDENONE - Un ministro, un viceministro e un sottosegretario. Il Friuli Venezia Giulia, alla fine della corsa dopo le elezioni, le nomine del nuovo Governo e dei posti di sottopotere, ne esce senza dubbio rinforzato. Luca Ciriani è stato il primo a fare carriera con il grado di Ministro cucito sulla giacca direttamente da Giorgia Meloni. Ieri, però, è arrivato il resto. Già, perchè Vannia Gava, leghista sacilese, sottosegretario al ministero della Transizione ecologica uscente, si è guadagnata una promozione sul campo: viceministro nello stesso dicastero da cui era appena uscita. Una ruolo importante che potrebbe tornare molto utile alle imprese di questa regione a trovare soluzioni per calmierare le maxi bollette. Non è finita. Forza Italia, rimasta senza deputati perchè nessuno era stato eletto a vantaggio dei cugini e alleati di Lega e Fratelli d'Italia, ha salvato l'onore con la nomina della coordinatrice regionale Sandra Savino. Sottosegretaria all'Economia, nel Mise del leghista Giorgetti con il quale lavorerà fianco a fianco. Due donne di polso, dunque, sono riuscite a ridare ulteriore fiato al Friuli Venezia Giulia.

JOGGING

La notizia della nomina a viceministro per la Transizione ecologica raggiunge Vannia Gava mentre sta facendo la sua corsa giornaliera. C'è un po' di fiatone quando risponde, ma la voce ha sicuramente il timbro rassicurante della gioia. «Torno a lavorare dove avevo iniziato un percorso. Sono emozionata e orgogliosa, ma non per me, per il territorio che mi onoro di rappresentare. Ora aspetto la convocazione a palazzo Chigi per il giuramento - spiega - poi mi metterò a lavorare con la stessa tenacia e passione che ho sempre messo al servizio. È sicuramente un incarico importante, così come è

fondamentale soprattutto in questo momento il Ministero per il quale assumerò l'incarico di viceministro. Posso solo aggiungere che ringrazio la Lega e soprattutto Salvini per questa grande opportunità che mi ha riconosciuto. Il nostro capo - conclude - non è certo uno che regala le nomine. Questo mi fa supporre che l'esperienza fatta nei due ministeri come sottosegretaria non è andata poi male».

L'ONORE

Sandra Savino salva l'onore di Forza Italia Fvg e si ritrova nuovamente a Roma, questa volta con un incarico di sottogoverno. Non è certo poco, anche a fronte del fatto che nei giorni scorsi era stata persa ogni speranza. Sarebbe stato un tradimento bello e buono se dalla direzione nazionale non avessero mantenuto la promessa che era stata fatta prima del voto, quando il centrodestra si era spartito i collegi vincenti. Nessuno posto per gli Azzurri, ma un viadotto per un incarico di sottogoverno. Nei giorni scorsi sembrava l'ennesima promessa da marinaio. Poi la svolta. Dentro Sandra Savino, sottosegretario alle Finanze e a Fi regionale resta attaccato il cordone ombelicale con Roma. Per Franco Dal Mas, vero tessitore di questo accordo, l'amarezza di essere rimasto fuori dai giochi (per ora) e un pizzico di malinconica perchè in quei palazzi non ci andrà da protagonista. Resta l'orgoglio di aver lavorato per il partito e di aver fornito ad altri (leggi Savino) un incarico prestigioso. Un credito da giocarsi più avanti, sempre ammesso che la politica sia ancora terra di galantuomini.

I COMMENTI

«Congratulazioni al neo viceministro Vannia Gava al dicastero della Transizione Ecologica. La sua nomina palesa l'attenzione della Lega e del Vicepremier Matteo Salvini per il nostro territorio. Sono sicuro - dice il leghista Marco Dreosto che sventola il vessillo regionale dell'Alberto da Giussano - che è già al lavoro con la determinazione e la concretezza di noi friulani». «Buon lavoro a Vannia Gava e Sandra Savino per il loro ingresso nella compagine di Governo». Lo scrive la presidente della Commissione regionale per le Pari opportunità, Dusy Marcolin. «Queste nomine - osserva Marcolin - portano la nostra regione in primo piano come mai era successo in passato è rappresentanto per la Regione un importantissimo legame con il Governo centrale».