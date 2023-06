PORDENONE - Ha deciso d'impeto, dopo il brutale omicidio di Giulia Tramontano, incinta di sette mesi, uccisa a coltellate dal compagno. Ha fatto qualche telefonata, mandato messaggi e ha ricevuto l'appoggio di tanti amici e, soprattutto, di alcune agenzie di security, scorta armata e accompagnamento. Così Riccardo Guarnieri, responsabile coordinamento per la società Cmp life and security, ha postato sul suo profilo Facebook un invito rivolto «a qualsiasi donna. Siamo disponibili a effettuare un servizio gratuito per "ultimo appuntamento", "incontro chiarificatore", "vediamoci un'ultima volta". Offriamo i servizi di tutti i ragazzi della società gratuitamente per accompagnarvi a uno qualsiasi di questi incontri. Non vergognatevi, non esitate: meglio tornare a casa con uno di noi che vi accompagna piuttosto che in una bara». Guarnieri lavora da trentasei anni nel campo della security, abita a Poincicco di Zoppola e ha deciso di trasformare la sua rabbia per quell'orrendo crimine in qualcosa che possa impedirne altri, mettendoci la sua faccia e quella delle circa duecento persone che lavorano per le società che hanno aderito alla sua iniziativa - oltre a Cmp, Lele security srl e Mc10 enterprise group - tra Friuli e Veneto Orientale, comprese le località turistiche di Lignano, Bibione e Grado. Senza chiedere nulla.

«Basta che chiedano e noi ci siamo»

I "ragazzi" di Riccardo sono disponibili in tutto il territorio coperto dalle agenzie e senza vincoli di orario o di date. «Possiamo andare ovunque ci chiamino - sottolinea -. Basta che chiedano e noi ci siamo. Siamo circa duecento e uno disponibile, lo assicuro, ci sarà sempre. Vorrei che le ragazze non si sentissero intimidide, ma che nel caso in cui abbiano dubbi, timori, o strane sensazioni su un incontro, un ultimo appuntamento anche con una persona che conoscono da tanto, non esitino a chiamarci. Potete lasciare pure il mio numero (346 3568057), poi smisterò io le richieste a seconda della giornata e del territorio. Non voglio che accada di nuovo, che una donna sia uccisa dal compagno». Lo stesso che magari l'ha pregata per rivederla un'ultima volta perchè la ama tanto. Utilizzando in modo abominevole il termine amore. «Se avete dubbi, non esitate. Chiamateci e saremo accanto a voi». Una presenza che significa più sicurezza, senza ombra di dubbio. «Le donne non si devono ammazzare - si sfoga Riccardo -... al telefono non posso dire quello che vorrei. Ma gli uomini, noi tutti, dobbiamo imparare che la violenza non si usa. Mai. E non è la prima volta che accade, ma si potrebbe fare in modo che sia l'ultima».

L'obiettivo del servizio

Riccardo Guarnieri, con questo servizio gratuito di accompagnamento, vorrebbe che le ragazze o, meglio, le donne, diventassero consapevoli dei rischi che potrebbero correre per una relazione finita o in procinto di terminare. Senza tentennamenti e senza pudori. Perchè avere paura e chiedere aiuto può essere di vitale importanza. «So che all'inizio saranno titubanti, che leggeranno l'annuncio ma si faranno mille scrupoli prima di chiamare. Ma voglio dire loro che basta una telefonata: quattro chiacchiere per capire la situazione, per metterci d'accordo su quando e dove trovarci e anche su dove andare. Noi saremo con loro». Imparare a diffidare delle parole di un ex compagno che non accetta la fine di una relazione o che cerca al contrario di interromperla è una lezione di vita. Come parlarne e chiedere aiuto. «Se volete andare all'incontro chiarificatore, andateci. Ma chiedete che sia uno di noi ad accompagnarvi. Non vi costa nulla se non una telefonata». La presenza di una sorta di body guard sarà sicuramente un deterrente per il malintenzionato di turno. Solo la presenza, null'altro. Perchè solitamente questi "uomini" di coraggio non ne hanno nemmeno un po'.