Giro del mondo in barca a vela: cinque anni di avventure per Tonino e Lilly

di Mirella Piccin

AZZANO - L'azzanesee la casarsese, il. Il loro tour intorno al globo si è concluso da pochi giorni, ma non il loro viaggio. Ora, Tonino (comandante) e Lilly (secondo e hostess), si trovano alle Azzorre, pronti a navigare per i loro clienti. Ad oggi sono passati esattamente 5 anni di mare, di incontri e di avventure. Hanno lasciato la terra, il lavoro e gli agi con l'unico obiettivo: il giro del mondo in barca a vela, un magnifico cutter in alluminio di 55 piedi.Raccontano la loro felicità: «L'11 luglio del 2013, 5 anni fa, siamo partiti con il Magic per affrontare una grande avventura: il giro del mondo a vela. Circa un mese fa, vicino alle isole di Capoverde, abbiamo incrociato la rotta che