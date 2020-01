Addio a Zanot ex consigliere e candidato a sindaco

PORCIA - Se n'è andato ieri a 68 anni, dopo aver combattuto a lungo con la malattia, Giovanni Zanot, per tanti anni figura di spicco nell'amministrazione purliliese: più volte consigliere comunale, era stato anche vicesindaco nella Giunta guidata da Stefano Turchet. Residente nella frazione di Rorai Piccolo, aveva esercitato la professione di geometra dal 1974, ma oltre a questo «ha avuto modo - ricorda il gruppo di Forza Italia, con il quale era stato candidato anche alle ultime elezioni comunali dello scorso maggio - di distinguersi in quelle che erano vere e proprie passioni, il collezionismo, la buona cucina e la caccia, che lo ha visto anche alla guida della Riserva di Porcia, che lo portavano a relazionarsi con amici e conoscenti in modo spontaneo, ironico, sempre con battute pronte, geniali, a volte anche pungenti».



L'IMPEGNO POLITICO

Per quanto riguarda l'esperienza politica, Zanot è stato più volte consigliere comunale, e in rappresentanza di Forza Italia ha ricoperto anche la carica di vicesindaco con impegno nell'amministrazione delle opere pubbliche. Ad aiutarlo, «una grande conoscenza del territorio e delle sue problematiche», sottolinea l'ex consigliere di Fratelli d'Italia Dorino De Crignis, che con Zanot ha condiviso una lunga esperienza amministrativa. «Era un personaggio importante della politica purliliese, con un carattere particolare - lo ricorda - era un politico della vecchia guardia».



IL GEMELLAGGIO

«Zanot è stato anche promotore e artefice del gemellaggio con la cittadina ungherese di Berettyoujfalu e anche là ha saputo conquistarsi la stima e l'amicizia delle autorità». Anche al di fuori del Consiglio comunale aveva continuato a portare avanti le sue battaglie, in particolare per la frazione nella quale risiedeva. Fra queste, la celebre campagna contro gli attraversamenti pedonali rialzati lungo le vie di Rorai Piccolo, oggetto di un esposto presentato nel 2010 al prefetto e in seguito bocciati dal Ministero dei Trasporti.



LE ELEZIONI

L'ultimo impegno erano state appunto le elezioni di maggio: «pur essendo da tempo già sofferente e debilitato - ricordano ancora i compagni di partito - non ha fatto mancare il suo apporto, mettendosi a disposizione del candidato sindaco Marco Sartini con la sua presenza nella lista elettorale di Forza Italia, ancora una volta pronto in prima persona con idee e consigli per una buona amministrazione. Il gruppo di Forza Italia e l'amministrazione comunale lo ricordano con affetto e riconoscenza per quanto a saputo dare alla sua città». Zanot lascia la moglie e una figlia. La data del funerale non è ancora stata comunicata.

Lara Zani © RIPRODUZIONE RISERVATA