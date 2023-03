SESTO AL REGHENA - È stato visitato al pronto soccorso dell’ospedale di San Vito al Tagliamento dove è rimasto alcune ore in osservazione. Per lui alcuni giorni di prognosi più che altro per scongiurare eventuali conseguenze e per tranquillizzarlo visto che quando era entrato, insieme alla famiglia, era decisamente agitato. Del resto aveva ricevuto una spruzzata di spray urticante negli occhi da uno sconosciuto e non riusciva a vedere bene. Resta il fatto che quanto accaduto nel tardo pomeriggio di domenica scorsa verso le 18.30 a Bagnarola di Sesto al Reghena, ha creato senza dubbio uno stato di agitazione nell’intera comunità perchè tra i residenti, in particolare quelli che hanno figli, c’è la paura che possa accadere ancora. Di sicuro i Carabinieri di Cordovado che hanno in mano l’indagine, coadiuvati dai colleghi della Compagnia di Pordenone, stanno cercando di venire a capo del caso.



LO SPRAY

È stato il giovane, un ragazzo iscritto al primo anno delle superiori, una volta tornato a casa con gli occhi gonfi e lacrimanti, a raccontare ai genitori cosa gli era accaduto. In pratica il ragazzo stava camminando da solo a Bagnarola, poco distante dal centro della frazione di Sesto al Reghena, quando è stato avvicinato da una persona adulta, sicuramente più anziana di lui che gli avrebbe chiesto dove stava andando a quell’ora. Il ragazzo, sorpreso da quella domanda, non ha fatto in tempo neppure a rispondere perchè la persona avrebbe estratto dalla tasca uno spray al peperoncino e glielo avrebbe spruzzato in faccia colpendolo soprattutto negli occhi. A quel punto l’uomo sarebbe scappato correndo via e lasciando il ragazzo ferito che non riusciva più a vedere quasi nulla. Il giovane a quel punto è riuscito a tornare a casa e i genitori lo hanno portato subito al pronto soccorso dell’ospedale di San Vito dove i sanitari gli hanno ripulito gli occhi dallo spray e lo hanno tenuto per un pò in osservazione.



I SOCIAL

La mamma del giovane per avvertire anche le altre persone del paese, ha subito postato su Facebook e altri social l’aggressione capitata al figlio spiegando a tutti i lettori di fare attenzione a quest’uomo che spruzzava il gas urticante in volto alle persone. La notizia, ovviamente, si è subito diffusa nella frazione e poi anche nel comune capoluogo.



LA DENUNCIA

Il giorno dopo l’aggressione mamma e figlio sono andati dai carabinieri di Cordovado a denunciare l’accaduto. Il ragazzo ha raccontato la stessa versione fornita subito dopo l’aggressione ai genitori, spiegando anche di non sapere chi potesse essere quell’uomo che gli aveva spruzzato il peperoncino negli occhi, ma che gli era parso un extracomunitario, anche se non era sicuro al cento per cento.



LE INDAGINI

Bocche cucite sia dalla stazione dei carabinieri di Cordovado che dalla Compagnia di Pordenone, proprio perchè si sta cercando di capire chi fosse la persona. Da quanto si è appreso i Carabinieri starebbero anche cercando riscontri attraverso la videosorveglianza della zona per vedere se è rimasta traccia di quanto accaduto. Ma non è tutto. Ovviamente le indagini sono a 360 gradi, come dire che oltre all’uomo, forse extracomunitario che avrebbe spruzzato il gas, i carabinieri stanno vagliando attentamente anche la versione del ragazzo in modo da far combaciare tutti i particolari del suo racconto. Non è comunque il caso di farsi prendere dal panico o dalla psicosi, anche perchè il fatto sarebbe circoscritto a quell’episodio. Non ci sono, allo stato, indicazioni tali da ritenere che ci possa essere un uomo misterioso che si aggira al tramonto a spruzzare spray urticante negli occhi delle persone.