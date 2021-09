«Estirpate subito tutte le piante di mais Ogm»: Fidenato di nuovo nella bufera

PORDENONE - Quarantasette associazioni e realtà aderenti al Coordinamento Zero Ogm hanno inviato una segnalazione alla Procura di Udine, forze dell’ordine e assessorato regionale denunciando la semina di mais Ogm da parte di Giorgio Fidenato nel terreno di sua proprietà a Colloredo di Monte Albano. Prendendo le mosse da dichiarazioni rese da Fidenato a testate giornalistiche e postate sul suo profilo Facebook lo scorso 21 luglio, il Coordinamento nella segnalazione sostiene di aver poi ricevuto alcuni campioni di piante di mais provenienti dal campo di Colloredo di Monte Albano che - sottoposte ad analisi - rivelavano la presenza di mais Mon810.

Le associazioni e realtà aderenti al Coordinamento chiedono quindi “alle autorità competenti di attivarsi per il ripristino immediato della legalità attraverso l’estirpazione di tutte le piante di mais Ogm dal campo di Fidenato Giorgio a Colloredo Monte Albano e la relativa bonifica dei terreni inquinati” e di adottare inoltre “i provvedimenti necessari per evitare il ripetersi della citata illegalità”.



APPROFONDIMENTI IL CASO L'imprenditore Giorgio Fidenato semina di nuovo mais Ogm e spera... POST SU FACEBOOK Fidenato, l'imprenditore sì Ogm avvia una colletta per... PORDENONE Mais Ogm, depennate multe per 40mila euro a Fidenato IN FRIULI La forestale distrugge tutti i campi di mais Ogm di Giorgio Fidenato PALADINO DEL TRANSGENICO A NORDEST Mais ogm: nessun rischio per salute. Fidenato: «Farò... A VIVARO Mais ogm, nuovo sequestro di terreni a Fidenato: «Lo segnalo... PORDENONE Mais Ogm, dopo il no dei giudici Fidenato annuncia: semino in serra PORDENONE Mais Ogm, dal Consiglio di Stato un altro "no" alle semine... A FANNA E VIVARO Mais ogm, la Procura sequestra due terreni seminati da Fidenato