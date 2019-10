Giorgia, la bimba con la malattia sconosciuta assediata sul web da ciarlatani con cure miracolose e haters

di Beatrice Mani

Santoni, personaggi che propongono miscele miracolose, preparati a base di osso di seppia, no-vax che puntano il dito sulla scelta di vaccinare la bambina, insulti pesantissimi attraverso messaggi pubblici su Facebook e privati in chat. È il lato oscuro e pericoloso del web quando incontra un caso delicato come quello di Giorgia , la bimba pordenonese di quattro anni ricoverata sotto sedazione a Padova per una malattia che i medici non sono ancora riusciti a diagnosticare (). Francesca, la mamma, tiene aggiornati i tanti che si sono presi a cuore la sorte della figlioletta attraverso il proprio profilo Facebook, una pagina pubblica e per questo esposta agli attacchi di ciarlatani e heaters, gli odiatori professionisti del web. «Fra le persone che hanno pubblicato commenti ai miei post - spiega Francesca - è comparso un uomo che voleva assolutamente che provassi il rimedio dell'osso di seppia». Si tratta di un metodo che prevede di somministrare ai pazienti una polvere del mollusco, sul web si trovano anche pagine