Boom del gioco d'azzardo, se ne vanno oltre 370 milioni in un anno

di Lara Zani

PORDENONE - Oltre, mentre 49 milioni è la cifra finita nelle casse dell'erario. I dati sono quelli pubblicati nella mappa disegnata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e aggiornati al 2018. Dati che comprendono l'ampio ventaglio del gioco d'azzardo, dai concorsi sui pronostici sportivi all'ippica internazionale, dalle lotterie telematiche e al Bingo. In pratica, tutti i giochi fisici e con l'esclusione di quelli on line, per i quali non è possibile conoscere la ripartizione territoriale. Più precisamente, in provincia sono stati giocati 370 milioni 13mila 896,66 euro, con vincite per 285 milioni 137mila 964,18, mentre l'erario ha incassato 49 milioni 33mila 570,08 euro.