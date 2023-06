Fanna. Ginnastica artistica, i volteggi di Alice valgono il titolo tricolore Junior

FANNA (PORDENONE) - È di Fanna la campionessa italiana di ginnastica artistica nella specialità Volteggio, categoria Junior A: si tratta di Alice De Spirt che a Cesenatico si è imposta di fronte alle pari età dell'intera nazione nei campionati organizzati dal Centro Sportivo Educativo Nazionale.

La giovanissima atleta della società Arte Danza di Maniago è stata anche capace di salire sul terzo gradino del podio nella specialità Acrobat.

La ginnasta fannese è riuscita a sbaragliare il numeroso campo di concorrenti con un esercizio esemplare, che ha colpito la giuria, garantendole il trionfo. Alice è una sportiva figlia d'arte: il papà Ivan è stato infatti un giocatore di rugby professionista e ha militato nel giro delle Nazionali, prima di dedicarsi all'attuale attività di allenatore di formazioni giovanili.

Proprio dai genitori di Alice è giunto un plauso alle attività di Arte Danza, capace di coniugare la promozione dell'attività sportiva agonistica con i valori della lealtà e dell'amicizia, vero motivo per cui la campionessa in erba ha deciso di dedicarsi a questa disciplina che le sta regalando le prime soddisfazioni a livello nazionale. Arte Danza è, infatti, una società sportiva dilettantistica che propone corsi rivolti a tutte le età nelle palestre di Campagna, Maniago, Fanna e Meduno. Un sodalizio che da sempre rappresenta un punto di riferimento per l'intero mandamento, forte di allenatrici attente alla crescita sotto il profilo umano. Una ricetta vincente: ogni anno le atlete di Arte Danza conquistano svariati successi nelle competizioni organizzate a livello locale e regionale, riuscendo nell'impresa di qualificarsi perfino per i Tricolori delle varie categorie. Così come appena successo a Cesenatico, dove era presente una delegazione di una dozzina di atlete che si sono fatte valere collezionando numerosi piazzamenti.

«Siamo davvero soddisfatti di come viene gestita questa società - è il commento delle famiglie -: ci sentiamo parte del progetto e alle nostre ragazze vengono trasmessi i valori dell'impegno, dell'educazione e del sacrificio».