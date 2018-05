Nasce Millepetali: il giardino di fiori più bello per dare gioia a chi soffre

di P.T.

AVIANO (Pordenone) - Inaugurato ®ildonato dalla Compagnia delle Rose di Pordenone aldi Aviano. Perchè i fiori hanno un effetto positivo sul benessere psicologico delle persone. L'iniziativa è stata accolta subito con favore dall'istituto che ha messo a disposizione quasi 2mila metri quadrati dell'area antistante l'ingresso principale.Millepetali è uno sforzo corale perché, come ha precisato la presidente del sodalizio,, «alla sua nascita hanno contribuito diversi soggetti pubblici e privati. I lavori si sono protratti per alcuni mesi perché le ditte e il personale, che hanno offerto gratuitamente mezzi, materiali e manodopera, hanno operato compatibilmente con le loro attività principali».Importante, tra gli altri, il sostegno degli istituti agrari di Spilimbergo e Piavon di Oderzo i cui studenti, in seno a un progetto di formazione, sono stati coinvolti nella piantagione dellee degli arbusti e nella sistemazione del giardino.«Oltre a rendere più gradevole l'incontro tra la struttura e il paziente o il visitatore - dice il direttore generale del Cro, Mario Tubertini -, il progetto ha il grande pregio di rinnovare e alimentare il principio sul quale l'istituto fonda parte della sua mission, cioè prendersi cura del. Questa centralità, al di là degli aspetti prettamente clinico-terapeutici, viene declinata in tanti altri modi: la lettura, la medicina narrativa ed oggi anche l', il bello. E questo giardino è bello. Al Cro crediamo sia possibile che il verde, i colori, i profumi, l'ordine di un giardino siano fattori favorenti una funzione terapeutica».