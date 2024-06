Addio all'ingegnere Gianluca Poles, vinto dal male a 44 anni. Il ricordo del papà Lorenzo

CANEVA - Abitava con la moglie e i figli a Stevenà di Caneva, ma le sue radici si trovavano a Sacile ed è infatti qui che la famiglia ha voluto fosse salutato e venisse poi sepolto. Gianluca Poles è morto a soli 44 anni. Una morte che ha colto tutti di sorpresa, dopo una grave malattia scoperta nel dicembre scorso ma dalla quale si era apparentemente ripreso. Una settimana fa l'improvviso peggioramento lo ha vinto domenica scorsa, quando il 44enne si è spento all'ospedale di Pordenone. Lo ricorda papà Lorenzo. «Noi abitiamo da sempre a Sacile. Mio figlio ha fatto qui le scuole, frequentando poi il Kennedy e laureandosi in seguito ingegnere meccanico all'Università di Padova - era dipendente della P.M.A. di Tamai di Brugnera, Spa che produce costruzioni elettromeccaniche ed elettroniche -. La sua vita erano il lavoro e la famiglia, la moglie Simonetta e i suoi due splendidi bambini, il più grande di 11 anni, la più piccola di soli 8. Dopo il matrimonio erano andati ad abitare a Stevenà di Caneva». La consorte Simonetta De Nadai è originaria di Cordignano, lui aveva altri due fratelli, Riccardo e Umberto. Gianluca Poles lascia anche entrambi i genitori, papà Lorenzo e mamma Francesca. I funerali saranno celebrati in Duomo a Sacile, dove Gianluca arriverà dalla Casa degli Angeli di via Bandida. Riposerà poi nel cimitero sacilese di San Odorico. Sempre in Duomo è programmata la veglia di preghiera giovedì sera alle 19.15.