PARALIMPIADI

La naoniana Giada Rossi con Michela Brunelli nel ping pong e spilimberghese Katia Aere nel ciclismo centrano il bronzo alle Paralimpiadi di Tokyo nello spazio di un'ora l'una dall'altra.

TENNIS TAVOLO

Le ragazze, guidate in panchina dal direttore tecnico Alessandro Arcigli, sono tornate sul podio dopo 13 anni e anche allora era in campo Brunelli, a conferma di una carriera lunga e luminosa. Per Rossi è la seconda medaglia...

