PORDENONE - È stato quantificato il passivo della Germacar Immobiliare Srl. Il curatore fallimentare Antonio Piccinini ha presentato all’adunanza dei creditori lo stato passivo: ammonta a 15,6 milioni, di cui 1 milione riguarda creditori privilegiati e ipotecari. La difficoltà della Srl sono cominciate dopo il 2000, quando il settore delle auto ha avuto una flessione.



La crisi della concessionaria, leader a livello regionale per il marchio Mercedes, ha investito a catena tutto il gruppo erodendone il patrimonio. Dopo Germacar Spa e Germacar di Franco Cesaro, era fallita anche Cefin. Germacar Immobiliare aveva tentato, senza seguito, un piano di risanamento nel 2015. Nell’agosto 2018 aveva fatto istanza di concordato in bianco, ma nel marzo 2019 aveva ripiegato per un istanza di ristrutturazione del debito che non andò in porto.



Il fallimento, dichiarato il 31 maggio 2019, era stato impugnato dall’avvocato Andrea Poletto in Corte d’appello a Trieste. La curatela si era costituita con l’avvocato Francesco Santini facendo presente che gli accordi presi con i creditori erano difformi alle previsioni del piano sottoposto al Tribunale, circostanza che secondo i giudici rappresentava un ostacolo “insuperabile”. Il reclamo contro il fallimento è stato pertanto respinto e a ottobre il fallimento della Germacar Immobiliare (è in liquidazione, se ne occupa Antonello Truant) è stato confermato.

L’immobiliare - 600mila euro di capitale sociale, detenuta al 49% da Claudio Cesaro e al 51% di Sergio Cesaro - ha all’attivo diversi immobili. Ci sono tre capannoni affittati. Il più importante si trova in via Cusano a Zoppola, vale 670mila euro e ha un contratto di locazione che garantisce 90mila euro l’anno e scade nel 2024. Figurano poi un terreno e una scuola materna. In attesa di omologa di un concordato, infine, vi è un’altra società del gruppo: la Antagone.

