Il geologo del Nordest super qualificato che non trovava lavoro: la svolta inaspettata

di Susanna Salvador

PORDENONE - Haconferitagli dall'Università di Perugia dove ha iniziato e completato il suo percorso di studi in inglese. E di linguene conosce ben cinque, «ma metta quattro e mezzo perché il greco non lo parlo fluentemente», ed è anche grazie a queste che ha potuto scegliere. A metà, però. Perché lui in Italia sarebbe rimasto volentieri e di curricula ne ha inviati diversi: «Purtroppo per i neolaureati è un'impresa quasi impossibile trovare un lavoro nell'ambito di specializzazione perché chiedono cinque anni di esperienza. Poi avevo voglia di vivere nuove esperienze». Francesco da otto mesi vive con la sua ragazza a Praga, «una città bellissima della quale mi sono innamorato subito, dove il tasso di disoccupazione è molto basso e ci sono tante, tantissime opportunità». E la capitale della Repubblica Ceca lo ha accolto a braccia aperte. Ora il geologo ventottenne lavora per una compagnia americana, la, che si occupa di consulenze nell'ambito assicurativo legate al rischio di catastrofi naturali...