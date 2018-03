Papà e mamma perdono il lavoro: andare a scuola diventa un "lusso"

di Marco Agrusti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORDENONE - Ilil reddito familiare che improvvisamente diventa la metà di quello che prima poteva garantire un tenore di vita adeguato a una coppia con un figlio, la ricerca di una nuova occupazione che occupa tempo ma non produce guadagno. Una storia come tante, purtroppo.È difficile andare avanti, quando l'interruzione di un contratto di lavoro mina le basi di una vita altrimenti serena e stabile. Quando si èle vie d'uscita sono più facili da trovare. Se invece c'è di mezzo anche un bambino in età scolare, ecco che il racconto di una crisi economica familiare diventa ilche purtroppo riguardaCrescono i casi di famiglie costrette a ricorrere alo docenti per pagare mensa o quaderni, materiali scolastici come anche gite o partecipazione ad eventi sportivi. Mentre itendono la mano: «Segnalateci le situazioni difficili, faremo il possibile per aiutarvi»...