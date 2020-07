Era a Gemona per allenarsi, positivo al Covid il campione di atletica Wayde van Niekerk

UDINE - Il campione di atletica leggera sudafricano Wayde van Niekerk è positivo al Coronavirus. Il campione olimpico in carica dei 400 metri piani si era sottoposto al tampone al suo arrivo a Gemona, in provincia di Udine, dove si trova per allenarsi. Wayde van Niekerk, velocista ventottenne, si trova in quarantena da dieci giorni nella cittadina a nord di Udine. © RIPRODUZIONE RISERVATA