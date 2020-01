Gattino incastrato nel motore dell'auto salvato dai vigili del fuoco

MORSANO - La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di San Vito al Tagliamento ha salvato un gattino rimasto incastrato nel motore di un'auto. E' successo oggi, lunedì 13 gennaio, nel piazzale dell'azienda Maschio Gaspardo di Morsano al Tagliamento. Per recuperare l'animale, che si era infilato nel vano motore, è stata smontata la macchina. All'arrivo dei pompieri, infatti, l'auto era chiusa e la proprietaria non era presente. Con l'ausilio dei cuscini vetter (cuscini che servono per il sollevamento e vengono gonfiati ad aria compressa) hanno provveduto a sollevare la parte anteriore dell'auto, per poi smontare alcuni pezzi in modo da poter raggiungere e trarre in salvo il gattino. Ultimo aggiornamento: 17:49 © RIPRODUZIONE RISERVATA