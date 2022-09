CANEVA - Da circa un anno teneva gatti e tortore in un garage senza finestre, al buio, chiusi nelle gabbie. A liberare gli animali sono state nei giorni scorsi le guardie Forestali della stazione di Polcenigo, allertato dalla sezione Enpa di Pordenone. È successo a Sarone. A rivolgersi all'ente presieduto da Aurora Bozzer è stato un abitante della frazione di Caneva. Dopo aver trovato riscontri alla segnalazione, l'Enpa si è mobilitata. Nel garage sono stati liberati quattro gatti e sei tortore dal collare, ora affidati all'Enpa. Sono stati trovati in pessime condizioni, uno dei gatti è diventato cieco e quando sono stati portati all'aperto avevano difficoltà a tenere gli occhi aperti per via dei tanti mesi passati al buoi.

L'INTERVENTO

La proprietaria degli animali vive nello stesso condominio in cui si trova il garage. L'Enpa prima di rivolgersi alla Forestale ha tentato inutilmente di contattarla. «Il maltrattamento di animali non consiste solo nel fargli del male fisicamente o affamarli, ma anche costringere a vivere in un ambiente improprio», spiega Aurora Bozzer. «Quando le guardie forestali sono andate a Sarone - spiega - in mezzo a scatoloni e masserizie di ogni tipo hanno trovato due gabbie contenenti ciascuna due gatti, uno dei quali quasi completamente cieco. Nemmeno un panno che gli animali potessero usare come giaciglio, ma solo la fredda lamiera del fondo della gabbia. Accanto a quelle dei gatti, c'era una stretta voliera piena di escrementi contenente sei tortorelle».

LA REAZIONE

La donna è tornata a Sarone dopo la morte del marito, appassionato di animali, e aveva sistemato gatti e tortorelle nel garage. Si è fermamente opposta all'intervento della Forestale sostenendo che la sistemazione degli animali era provvisoria. «Ma la segnalazione dell'Enpa - spiega Aurora Bozzer - era corredata dal nome di testimoni disponibili a dichiarare che la detenzione dei gatti e delle tortore era pressoché continuativa da oltre un anno». Tutti gli animali sono attualmente in custodia giudiziaria alla sezione Enpa di Pordenone. L'Ente rivolge un appello affinché vengano segnalati i casi di maltrattamenti di animali (sul sito internet e sul profilo Facebook ci sono tutti i riferimenti delle persone ai cui rivolgersi).