Un nuovo scontro, che sembra tecnico e che invece può avere riflessi sull'organizzazione interna degli ospedali nonché sugli equilibri già fragili della sanità regionale. Da una parte l'ex direttore generale dell'AsFo (oggi a capo dell'Arcs) Joseph Polimeni e dall'altra - schierati apparentemente senza divisioni - tutti i direttori delle tre aziende più i due vertici del Cro e del Burlo Garofolo. L'oggetto del contendere? Il decentramento amministrativo voluto proprio da Polimeni in qualità di direttore dell'Arcs. In poche parole, le singole aziende dovranno gestire anche le gare che prima venivano centralizzate dall'Arcs. La risposta? Un secco no, espresso in una lettera.

Il cambiamento

La decisione è stata presa direttamente dal direttore di Arcs Joseph Polimeni: dopo più di 15 anni l'azienda zero demanda i compiti. Dovranno essere i singoli ospedali a gestire molte più gare d'appalto rispetto a quanto avviene oggi. «E non si parla di procedure di poco conto - spiega il dg dell'AsFo, Giuseppe Tonutti - ma di gare che possono comportare acquisti anche molto onerosi, con procedure complesse». Un esempio? Il materiale per i laboratori specializzati o ancora le strumentazioni che servono per la cura dei pazienti nei reparti chiave degli ospedali. Qual è, nel dettaglio, il problema? «Al posto di fare una sola gara a livello regionale - spiega con precisione Tonutti - se ne dovranno svolgere cinque (le tre aziende più i due istituti di ricerca, il Cro e il Burlo di Trieste). Ma nessuno ormai ha a disposizione il personale e la struttura organizzativa per stare dietro a una procedura simile e a una tale mole di lavoro».

Le gare

Come detto, sono almeno 15 anni che l'Arcs accentra su di sé le procedure di gara più importanti, come ad esempio quelle che comprendono l'acquisto di materiali costosi per gli ospedali. Nel corso di questo tempo, le singole Aziende hanno via via smantellato o ridotto gli uffici amministrativi, che oggi non possono più sobbarcarsi il lavoro richiesto dal cambio di rotta. Per questo motivo i cinque direttori che governano i principali poli sanitari della regione hanno incrociato le braccia, scrivendo una lettera all'Arcs per rigettare il cambiamento deciso da Polimeni.

«Dopo i problemi sul fronte dei servizi e delle prestazioni di cura con un forte appesantimento delle liste di attesa, sulla sanità regionale arriva un'altra tegola che riguarda il sistema degli acquisti». Lo dichiara, in una nota, il consigliere regionale del Pd, Nicola Conficoni. «In maniera assolutamente arbitraria il neo direttore dell'Arcs, Polimeni, ha stravolto un sistema collaudato e funzionante da ben 17 anni, calando sulle aziende sanitarie un nuovo modello di gestione decentrata di gara che secondo i direttori generali delle stesse genererà un aumento degli adempimenti e un incremento dei costi. Questo è l'ennesimo colpo che sta creando un clima negativo nel sistema sanitario pubblico e che ha come primo responsabile l'assessore alla Salute, Riccardi. Dopo aver male operato nell'Azienda sanitaria del Friuli occidentale (Asfo), ora Polimeni replica a livello regionale creando nuovi ostacoli alle Aziende territoriali. A seguito dell'atto con cui Polimeni comunica lo stravolgimento del sistema degli acquisti di beni e servizi per il sistema sanitario pubblico, infatti, i direttori generali hanno inviato una missiva a Polimeni e Riccardi chiedendo di rivedere il documento ed elencando tutte le criticità che il nuovo modello porterebbe, a partire proprio dall'aumento di adempimenti a carico delle Aziende già in difficoltà e un aumento dei costi. Riccardi non ripeta l'errore già fatto a Pordenone, non si ostini a difendere chi ha già ampiamente dimostrato di distruggere un sistema da rilanciare, ma si attivi per trovare una soluzione».