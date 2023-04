PORDENONE - Il Comune di Porcia non poteva fare altrimenti, trattandosi di un atto dovuto. Con una firma, quella del primo cittadino, è stata sospesa la licenza al Garage Venezia, attività commerciale simbolo non solo del territorio di Porcia, su cui tecnicamente ricade, ma di tutta la provincia di Pordenone.

Atto dovuto, si diceva. La segnalazione ufficiale, infatti, arrivava dal comando pordenonese dei vigili del fuoco in seguito a un sopralluogo. Le inadempienze riportate nel documento del comando erano riferite all'impiantistica anti-incendio, motivo per il quale la giunta purliliese è stata costretta a intervenire.



COS'È SUCCESSO

Il Garage Venezia è stato chiuso. Tecnicamente il provvedimento emanato dal Comune di Porcia parla di sospensione della licenza. Tutto questo è successo a livello procedurale una quindicina di giorni fa. La sequenza dei fatti è chiara e inizia con un sopralluogo condotto dai vigili del fuoco del comando di Pordenone. I pompieri, durante uno dei tanti controlli che svolgono normalmente sul territorio, hanno ispezionato anche i locali che ospitano il Garage Venezia. Siamo sulla Pontebbana, nei pressi del semaforo che nel "vernacolo" comune prende il nome proprio dall'attività commerciale che lo sovrasta.

Il sopralluogo ha permesso di venire a conoscenza dello stato dell'impiantistica votata alla protezione anti-incendio. I vigili del fuoco del comando di Pordenone, secondo quanto appreso da fonti di vertice del Municipio di Porcia, hanno potuto constatare inadempienze relative proprio alla struttura di protezione contro gli incendi del Garage Venezia. Quindi, come da prassi in questi casi, hanno trasmesso tutta la documentazione ufficiale al Comune di Porcia, titolare del provvedimento in quanto il Garage Venezia - seppur per poche decine di metri - non ricade già più sul territorio comunale di Pordenone.



L'ATTO

A quel punto, preso atto della documentazione prodotta dal comando dei vigili del fuoco di Pordenone, il Municipio di Porcia ha dato corso alla fase due della procedura, sospendendo la licenza dell'attività commerciale. Un atto, quest'ultimo, che ricade sulla proprietà del Garage Venezia, rappresentata da un volto noto pordenonese, cioè il cavalier Mario Ruoso. Noto editore televisivo, Ruoso in qualità di vertice del Garage Venezia ora sarà chiamato a un adeguamento strutturale dell'impianto anti-incendio dell'attività commerciale sulla Pontebbana. Come sempre accade in questi casi, una volta che avrà saputo dimostrare l'avvenuto adeguamento normativo, il Comune di Porcia provvederà a revocare la sospensione della licenza. E il Garage Venezia potrà nuovamente aprire i battenti.