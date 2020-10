Gamba incastrata tra due rami mentre gioca al parco con gli amichetti, bimba "liberata" dai pompieri

ROVEREDO - Lieto fine dopo tanta paura. È rimasta incastrata con una gamba mentre giocava al parco della scuola dell'infanzia di Roveredo, per soccorrere la bimba sono dovuti arrivare i Vigili del Fuoco. La squadra di Pordenone è intervenuta oggi poco dopo le 13 assieme al personale sanitario a Roveredo in Piano, per soccorrere la bimba che era rimasta con la gamba incastrata tra due grossi rami di un albero, mentre giocava nel parco della Scuola dell'Infanzia "Il Rovere".

I Vigili del Fuoco, utilizzando il divaricatore oleodinamico, hanno in breve tempo allargato i due rami, creando così lo spazio necessario per liberare l'arto. La piccola paziente, 4 anni, spaventata, ma incolume, è stata consolata e visitata dai soccorritori presenti, tornando fortunatamente a giocare assieme ai suoi compagni poco più tardi.

Ultimo aggiornamento: 19:42

