Hanno affidato a Gaiatto tutti i loro risparmi: le vittime in psicoterapia

di Cristina Antonutti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

C'è chi ha investito l'eredità, chi ha consegnato nelle mani dirilevanti risarcimenti incassati dopo una causa di lavoro o un incidente stradale. Ci sono famiglie con bambini piccoli che hanno consegnato i pochi risparmi e adesso devono farsi aiutare dai parenti. E ci sono risparmiatori che, per superare lo tsumani originato dalla Venice Investment Group, sono stati costretti a rivolgersi a uno. È un lungo elenco di casi disperati quello l'avvocato Luca Pavanetto ha consegnato alla Procura di Pordenone. «Alle vittime - spiega il legale di San Donà - continuo a ripetere di abbandonare lo psicologo e di affidarsi alla tutela giudiziaria». Eppure sono in tanti che hanno creduto fino all'ultimo che Gaiatto sarebbe uscito indenne dall'inchiesta sulla mega truffa del forex. La conferma arriva dal fatto che ieri, dopo la notizia della fissazione dell'udienza preliminare (16 febbraio), numerosi risparmiatori sono usciti allo scoperto e si sono rivolti per la prima volta a uno studio legale. «Adesso che comincia il processo - spiega Pavanetto - hanno capito che soltanto la magistratura può aiutarli».