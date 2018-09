Truffa milionaria, ora Gaiatto rivuole i suoi immobili

di Cristina Antonutti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Con una mossa inaspettata la difesa diin carcere per ladella, fa ricorso al Tribunale del riesame di Pordenone per ottenere il dissequestro di case e appartamenti. Si tratta di un'istanza presentata in extremis, alla vigilia della scadenza dei termini e sulla quale la difesa non si sbilancia. L'avvocato Luca Ponti è prudente in questa fase. Fa capire che una volta davanti ai giudici potrebbe fare dietrofront, dipende da quello che troverà negli atti d'indagine a cui avrà accesso grazie dal ricorso. Ciò che conta, invece, è l'ordinanza che emetteranno i giudici del Tribunale della libertà di Trieste il 2 ottobre, quando si andrà a discutere sulle misure cautelari personali.